Indennità di accompagnamento invalido, quando spetta? (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’indennità di accompagnamento viene erogata dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda, agli invalidi civili che hanno impossibilità a camminare senza l’aiuto di una terza persona (accompagnatore) o che non riescano a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (come alzarsi vestirsi, lavarsi ma anche mangiare, ecc…). Indennità di accompagnamento Un lettore, per sua moglie, scrive per chiedere: Scrivo per un quesito che riguarda mia moglie, già invalida al 100% e in possesso di verbale legge 104 art. 3 comma 3. Affetta da sclerosi multipla ed altre patologie invalidanti: obesità d’espressione, tiroidite cronica ecc. Riesce a deambulare in casa ma ha enormi difficoltà nelle faccende domestiche. Non ha voluto più guidare presa da ansia e insicurezza ed ha ... Leggi su notizieora

- maxdantoni : @Saffro4 E se l'indennità di accompagnamento la chiedesse un parlamentare lei cosa penserebbe? - Saffro4 : @maxdantoni L'indennità di Accompagnamento prevede l'erogazione della pensione senza limiti di reddito. Potrebbe ch… - Mario84441682 : Indennità di accompagnamento: ecco quando viene concessa - AntonioBergami4 : RT @savino982: @borghi_claudio Da anni l'indennità di accompagnamento non è subordinata a limiti di reddito, ed ora il problema sono questi…

