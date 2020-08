Incidente a Castelmagno, morti 5 ragazzi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragico schianto a Castelmagno , in provincia di Cuneo . Una Land Rover Defender , con 9 giovanissimi a bordo è finita fuori strada: cinque i morti tra i 24 e gli 11 anni. Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo perso in una notte la metà dei giovani del nostro comune': così il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco,… - Corriere : Cuneo, incidente con il fuoristrada: morto il conducente e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni - rtl1025 : ?? Drammatico incidente nella notte a #Castelmagno in provincia di #Cuneo, dove un Defender è uscito di strada per c… - sirgolly : RT @Miti_Vigliero: In questa giornata da incubo per la nostra provincia giunge una buona notizia dall’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le due… - margherita951 : RT @Tg3web: Cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni sono morti in un terribile incidente stradale a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Erano… -