Ilaria D'Amico dice addio al calcio: si occuperà di un programma di attualità (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo 23 anni di militanza, Ilaria D'Amico lascia il mondo dello sport (ma resta a Sky!). Da tempo, la giornalista, non nascondeva la volontà di mettersi alla prova con qualcosa di nuovo, e ora è arrivata l'occasione giusta. “Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto (…) Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”, ha raccontato a Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera.L'obiettivo è mettersi alla prova con una nuova sfida, che risponde al nome di “programma ... Leggi su blogo

Peppe Iannicelli, su Optimagazine.com, si è soffermato su Ilaria D'Amico. Ecco quanto si legge: "Ilaria D'Amico appende le scarpette al chiodo. Diletta Leotta scalda i motori. Non sarà in campo nella ..."