Il tragico incidente in provincia di Cuneo: chi sono i 5 giovani morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) incidente Castelmagno. Erano in 9 nel Land Rover Defender i giovani coinvolti nel tragico incidente mortale avvenuto nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 118 e Soccorso alpino. I ragazzi erano saliti in montagna, all'altezza di 1.900 metri, per vedere le stelle cadenti. (segue dopo la foto) incidente Castelmagno: la prima ricostruzione Nel ritorno, secondo una prima ricostruzione, l'auto, condotta da un 24enne, morto anche lui, è uscita di strada all'altezza del santuario di San Magno, rotolando a valle. Quando il veicolo è precipitato sulla strada sottostante i ragazzi sono stati sbalzati fuori dall'auto, che ha ...

