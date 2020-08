Il Paradiso delle Signore oggi, 12 agosto: una brutta notizia per Angela (Di mercoledì 12 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Angela riceve finalmente notizie di suo figlio ma scopre che non potrà rivederlo perchè è stato adottato da un’altra famiglia. La ragazza si confiderà con Riccardo. Intanto Achille Ravasi riesce a conquistare Adelaide grazie a un regalo molto costoso. Umberto è gelosissimo. Infine Marina accetta l’invito al cinema di Rocco… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il ParadisoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ValeYellow46 : Il salitone di Brno è, come ogni anno, il paradiso delle impennate ?? @FAlex79 @GigiSoldano @TINOFoto - Moh_yusuf98 : RT @ValeYellow46: Il salitone di Brno è, come ogni anno, il paradiso delle impennate ?? @FAlex79 @GigiSoldano @TINOFoto - zoldycxs : RT @RebyTamigi_: Leo: *si sveglia dopo aver dormito per delle ore* dove sono? Andrea, con tono ironico: in paradiso Leo: oh Leo: non pensav… - giuseantosnc : RT @giuseantosnc: Il paradiso delle....'spagnole' - Anaclet70799301 : @Rassegne_Italia Questo spero che il signore se lo prenda presto visto che è così saggio e buono servirà più lassù… -