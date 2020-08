Ignazio e Cecilia, il colpo di scena: “storia ai titoli di coda”, litigio e rottura? Silenzio social (Di mercoledì 12 agosto 2020) In queste ultime ore non sono mancati retroscena incredibili sul gossip del momento che vede protagonisti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista e la bella argentina sono davvero ai ferri corti? Dopo la riappacificazione raccontata da Gabriele Parpiglia tra le pagine di Chi, ecco che arriva attraverso il profilo Instagram del medesimo magazine l’ultimo... L'articolo Ignazio e Cecilia, il colpo di scena: “storia ai titoli di coda”, litigio e rottura? Silenzio social proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

