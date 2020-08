Harry e Meghan Markle hanno comprato casa e si sono trasferiti a Santa Barbara (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da Vancouver a Los Angeles, alla ricerca di una normalità che ancora sembra non sia stata trovata. Meghan Markle e il principe Harry, che nel gennaio scorso hanno resa nota la volontà di dimettersi da senior member della famiglia regale britannica, si sono trasferiti a Vancouver, in Canada, non appena ufficializzato il proprio licenziamento. Ma la Golden Mile della città non ha saputo trattenere a sé il Duca e la Duchessa di Sussex. Leggi su vanityfair

zazoomblog : Dal rifiuto della regina alla lite con Kate: i 10 retroscena che hanno fatto infuriare Meghan ed Harry - -… - Notiziedi_it : Dal rifiuto della regina alla lite con Kate: i 10 retroscena che hanno fatto infuriare Meghan ed Harry - DonnaGlamour : Harry schiavo del sesso? Il soprannome (piuttosto hot) che gli è stato dato - harpercollinsIT : RT @antoguerrera: I veri motivi della fuga “Perché Harry NON è manipolato da Meghan” Quella frase, brutta, di William Lo spettro di Dian… - InsdataInter : RT @Corriere: Harry e Meghan comprano casa a Santa Barbara: a Hollywood non c’è abbastanza privacy -