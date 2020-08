Frosinone fa l’impresa: 2-0 al Pordenone ed è finale con lo Spezia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Frosinone di Nesta fa l'impresa e conquista la finale playoff passando con il punteggio di 2-0 sul campo del Pordenone che aveva vinto in casa dei ciociari all'andata per 1-0. Nel primo tempo il Frosinone ribalta il doppio confronto con Ciano e Novakovich, poi si chiude e il Pordenone lo grazia. Finisce 0-2, che impresa per gli uomini di Nesta che si giocheranno la promozione in A in finale con lo Spezia il 16 e il 20 agosto. Frosinone fa l’impresa: 2-0 al Pordenone ed è finale con lo Spezia ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

