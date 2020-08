Esclusiva: Sepe, il Toro fa sul serio. Stasera vertice con l’agente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Torino difficilmente ripartirà da Sirigu, ma escludiamo ancora una volta qualsiasi ipotesi di scambio con il Napoli che coinvolga Meret. Ma evidentemente il Toro cerca un portiere e in serata ci sarà un incontro a Milano con Mario Giuffredi che è l’agente di Luigi Sepe. Quest’ultimo è assolutamente la prima scelta, potrebbe lasciare Parma e si cercherà di entrare subito nel vivo con il summit programmato per la serata. Foto: Twitter Parma L'articolo Esclusiva: Sepe, il Toro fa sul serio. Stasera vertice con l’agente proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Luigi Garzya è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club avrebbe sondato il terreno per Luigi Sepe. Torino, si pensa a Sepe nel caso in cui Sirigu ...Il Torino vuole Marco Giampaolo per la panchina e per convincere l'ex tecnico del Milan sarebbe pronto ad un mercato da.... Luigi Garzya è stato intervistato in esclusiva per… Leggi ...