È Dwayne Johnson l’attore più pagato del 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ex wrestler, come dimostra il suo possente fisico (1 metro e 96 di altezza per 118 chili, di cui gran parte muscoli), Dwayne Johnson ha di che festeggiare: per il secondo anno consecutivo, infatti, l’attore californiano di origini canadesi e samoane (lo ricorderete per la saga “Fast & Furious”) detiene la prima posizione nella classifica “Forbes” degli attori di Hollywood meglio retribuiti. Leggi su vanityfair

Per il secondo anno di fila, in cima alla lista troviamo Dwayne "The Rock" Johnson. Molti altri nomi sono degli habitué della lista annuale, ma in quella del 2020 si piazzano in alto molte facce ...Guadagni da capogiro per "The Rock". Per il secondo anno di fila, Johnson è in cima alla classifica Forbes degli attori meglio retribuiti di Hollywood Ex wrestler, come dimostra il suo possente fisico ...