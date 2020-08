Cyberpunk 2077 avrà 'un'esperienza GDR molto più profonda rispetto a The Witcher 3' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con l'ultimo episodio di Night City Wire, CD Projekt RED ha approfondito le diverse scelte che i giocatori possono fare in Cyberpunk 2077. Che si tratti del background da scegliere e di come questo influenza il proprio viaggio o le diverse armi e come ottenerle, ci sono diversi modi diversi per giocare. In effetti, il senior level designer Miles Tost la considera una "esperienza di gioco di ruolo molto, molto più profonda" rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt.Parlando in una nuova intervista, Tost ha detto: "Non lo so, c'è molto, ci sono un sacco di armi. Come posso riassumere...Penso che le persone tendano a dimenticare che Cyberpunk 2077 è prima di tutto un gioco ... Leggi su eurogamer

