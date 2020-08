CdM - La Roma vuole Milik: pronta a mettere sul piatto due pedine ma servirà tempo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per Arek Milik il futuro è tutto da definire, ma tra le pretendenti in Italia sono ormai noti i nomi di Juventus e Roma. Leggi su tuttonapoli

Per Arek Milik il futuro è tutto da definire, ma tra le pretendenti in Italia sono ormai noti i nomi di Juventus e Roma. I bianconeri stanno provando a convincere il Napoli mettendo sul piatto delle c ...

Futsal Calcio a 5, la CDM Genova resta in serie A!

La CDM Genova resta nella massima divisione, Serie A, del Futsal, conosciuto anche come “Calcio a 5“. La storia degli ultimi mesi dice che a causa della decisione della Federazione di fermare il campi ...

