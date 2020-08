Bloodborne: la remaster su PS5 e PC in fase di test? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Recentemente, uno YouTuber è tornato a parlare del vociferato porting di Bloodborne su PS5 e PC. Vediamo i dettagli in questo articolo Da tempo si rincorrono le voci su una possibile remaster di Bloodborne destinata a PC e PS5. Proprio nel periodo precedente alla presentazione di quest’ultima console, a giugno, sono balzati fuori diversi rumor che parlavano dell’annuncio della riedizione dell’apprezzatissimo titolo FromSoftware proprio in occasione del reveal di PS5. Alla fine non se n’è fatto più nulla, ma proprio nelle ultime ore sono trapelati dettagli che confermerebbero l’esistenza del titolo. Ecco i dettagli del potenziale porting di Bloodborne su PC e PS5 Lo YouTuber PC Gaming Inquisition è stato uno dei primi ad aver parlato della ... Leggi su tuttotek

