Benedetta Pilato, a 15 anni illumina il Sette Colli 2020: record italiano polverizzato nei 50 rana, 6° tempo mondiale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La aspettavano tutti e non ha deluso le attese: Benedetta Pilato si conferma una straordinaria gemma del nuoto italiano. Il talento della giovane nuotatrice italiana illumina il Trofeo Sette Colli 2020, specialmente dopo diversi mesi di inattività dovuta all’emergenza Coronavirus che, come per tutte le atlete, hanno complicato la routine di allenamenti e le preparazioni delle atlete. Dopo la buona prova nei 100 rana di ieri, la 15enne di Taranto ha brillato nella sua prova, i 50 rana, chiudendo al primo posto con un tempo di 29”85 davanti ad atlete del calibro di Martina Carraro (30”41) e Arianna Castiglioni (39”47). Il tempo di Benedetta ... Leggi su sportfair

Benedetta Pilato è stata letteralmente strepitosa sui 50 metri rana al Trofeo Settecolli, quest'anno valevoli anche come Campionati Italiani. La 15enne ha timbrato uno sbalorditivo 29.85, nuovo record ...

