Aria irrespirabile ad Aprilia, i chiarimenti dell’Arpa sui ritardi dei risultati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo il grosso incendio divampato ad Aprilia nella serata di domenica nell’azienda LOAS Italia srl IPA di via dei Giardini, l’Aria è irrespirabile. E non solo ad Aprilia. Il forte odore di plastica bruciata è stato avvertito anche a Cisterna di Latina, a Latina e, dal lato opposto, ad Ardea, a Pomezia e a Torvaianica. Nella serata di ieri sono arrivati i primi risultati delle analisi effettuate da parte dell’Arpa per la verifica dell’inquinamento ambientale. Dati per nulla incoraggianti: il benzo(a)pirene è superiore al limite annuale previsto dalla normativa di 1 (ng/m3) (media annua), mentre il campione di ieri è pari a 216 (216 volte il limite annuo). Leggi anche: Aprilia. Incendio alla LOAS, arrivati i primi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ecatetriformis : RT @Poesiaitalia: Chi va via lo fa in silenzio. Io non vado via, ma è irrespirabile l’aria in questo contesto e non è di certo il caldo d’A… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Chi va via lo fa in silenzio. Io non vado via, ma è irrespirabile l’aria in questo contesto e non è di certo il caldo d’A… - CorriereCitta : Aria irrespirabile ad Aprilia, i chiarimenti dell’Arpa sui ritardi dei risultati - Desider88748952 : RT @Poesiaitalia: Chi va via lo fa in silenzio. Io non vado via, ma è irrespirabile l’aria in questo contesto e non è di certo il caldo d’A… - LouisCervantez : RT @Poesiaitalia: Chi va via lo fa in silenzio. Io non vado via, ma è irrespirabile l’aria in questo contesto e non è di certo il caldo d’A… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria irrespirabile Impianto biogas, aria irrespirabile: malori tra adulti e bambini in località Foce a Sarno L'Occhio di Salerno Aria irrespirabile ad Aprilia, i chiarimenti dell’Arpa sui ritardi dei risultati

Dopo il grosso incendio divampato ad Aprilia nella serata di domenica nell’azienda LOAS Italia srl IPA di via dei Giardini, l’aria è irrespirabile. E non solo ad Aprilia. Il forte odore di plastica br ...

Rifiuti, interrogazione di Italia Viva Grosseto sulla situazione di via De Filippo

Il consigliere comunale di Italia Viva, Rinaldo Carlicchi ha presentato un’interrogazione al sindaco sulla situazione di via De Filippo: “Alcuni residenti di via De Filippo, le cui case si trovano pro ...

Dopo il grosso incendio divampato ad Aprilia nella serata di domenica nell’azienda LOAS Italia srl IPA di via dei Giardini, l’aria è irrespirabile. E non solo ad Aprilia. Il forte odore di plastica br ...Il consigliere comunale di Italia Viva, Rinaldo Carlicchi ha presentato un’interrogazione al sindaco sulla situazione di via De Filippo: “Alcuni residenti di via De Filippo, le cui case si trovano pro ...