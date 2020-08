Allerta Meteo Sicilia, codice arancione per incendi e ondate calore il 13 e 14 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di Allerta per rischio incendi e ondate di calore per le giornate del 13 e 14 agosto. Il bollettino prevede rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 13 e livello 2 per giorno 14, con temperatura massima di +36°C.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - GabriellaMan : RT @blogsicilia: Allerta meteo per ondate di calore domani in Sicilia, previsti 36 gradi - - martyla77 : RT @larenait: Allerta della Protezione civile del Veneto - PalermoToday : Allerta meteo a Palermo per ondate di calore e incendi - danieledv79 : RT @repubblica: Meteo, allerta per pioggia e vento al Nord. Ma per il week-end di Ferragosto in arrivo caldo e afa [aggiornamento delle 19:… -