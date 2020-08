Tron 3, arriva la conferma: Jared Leto sarà il protagonista (Di martedì 11 agosto 2020) Jared Leto ha appena confermato, nel proprio profilo Instagram, che reciterà ufficialmente nel terzo capitolo della saga Tron. La notizia arriva 10 anni dopo il lancio di Tron: Legacy. https://www.instagram.com/p/CDuV5ukn5Oh Secondo quanto dichiarato dallo stesso Leto, il titolo del nuovo progetto sarà Tron: Ares. Nessun dettaglio, per il momento, riguardo alla trama e alla data d’uscita. Al timone del lungometraggio troveremo forse Garth Davis, conosciuto per aver diretto Lion - La Strada Verso Casa (2016) e Maria Maddalena (2018). I fan sono elettrizzati di poter finalmente tornare nel mondo di Tron, considerando che questa saga - nata nel 1982 – è stata una tra le prime esperienze ... Leggi su optimagazine

