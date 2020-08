Serie B, playoff: lo Spezia ribalta e va in finale, 3-1 al Chievo (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Spezia diventa gigante e ribalta la sconfitta dell’andata vincendo 3-0 ai danni del Chievo Verona. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Galabinov dopo appena 2′ minuti. Raddoppiano poi al 50′ con Maggiore prima di firmare il tris grazie al gol di Nzola dopo 3′ minuti. Nel finale il Chievo Verona accorcia le distanze con Leverbe su calcio di rigore. Lo Spezia ora aspetta la vincente tra Pordenone e Frosinone in programma domani sera a Trieste alle ore 21:00. Con la vittoria dello Spezia, anche il Genoa è in attesa visto che Italiano, tecnico dei bianconeri, – promesso sposo dei rossoblu – dovrà giocarsi la finale playoff. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

