Quanto tempo impiegano Bezos o Musk a guadagnare il tuo stipendio? Ecco il sito che calcola la risposta (Di martedì 11 agosto 2020) Quanto tempo impiega Bezos a guadagnare il tuo stipendio? Quanto tempo impiegano i “paperoni” del mondo della tecnologia come Elon Musk o Jeff Bezos e Mark Zuckerberg a guadagnare il tuo stipendio? Esiste un calcolatore per conoscere la risposta. L’idea è di SimpleTexting, società di comunicazione e marketing tramite sms, che ha ricavato le informazioni su stipendio, bonus, guadagni da azioni e altre forme di indennizzo dagli archivi SEC (Securities and Exchange Commission), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Il fondatore di Amazon, Jeff ... Leggi su tpi

