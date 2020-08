Previsioni meteo Ferragosto, ritorna il caldo africano sull’Italia: temperature vicine ai 40 gradi (Di martedì 11 agosto 2020) Che tempo farà nella settimana di Ferragosto, quali saranno le Previsioni meteo per i prossimi giorni? Non possiamo lamentarci certamente delle temperature registrate tra luglio e agosto 2020. L’estate, almeno dal punto di vista meteorologico è stata abbastanza clemente e ci ha regalato giornate di caldo alternate a giornate dal clima più mite. Ma nei prossimi giorni tornerà sul nostro paese il caldo africano, con i tanto temuti bollini rossi che caratterizzeranno il meteo di molte città italiane. Cosa ci aspetta quindi, dal punto di vista del meteo, nella settimana di Ferragosto? Diamo uno sguardo alle Previsioni meteo ... Leggi su ultimenotizieflash

Che tempo farà nella settimana di Ferragosto, quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Non possiamo lamentarci certamente delle temperature registrate tra luglio e agosto 2020. L’estat ...Dal meteo buone notizie per chi è in vacanza, un po’ meno per chi è costretto a restare a casa o obbligato a lavorare. La settimana di Ferragosto porterà in regalo caldo intenso e tantissimo sole. Sul ...