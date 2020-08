Previsioni Meteo, anche oggi sole e caldo: temperature fino a +40°C, ma insisteranno temporali sparsi da Nord a Sud (Di martedì 11 agosto 2020) Previsioni Meteo – Condizioni Meteo, oramai, standardizzate all’insegna di un assetto barico governato dall’alta pressione. La figura anticiclonica continua a proporre una componente prevalente Nordafricana, quindi aria via via via più calda che giunge su tutti i nostri settori, in penetrazione progressiva anche verso quelli meridionali, sino a ora un po’ più al margine dell’influenza calda a causa di una insistente, moderata circolazione settentrionale. sole, quindi, splendente ovunque, anche se non mancheranno fastidi pomeridiani, specie in prossimità dei rilievi, legati principalmente proprio alla calura e a fattori microclimatici locali incentivanti l’instabilità ... Leggi su meteoweb.eu

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco - Kameel38408204 : RT @repubblica: Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco - csd1909 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per le prossime ore di questo #11agosto. Alcuni #temporali di forte intensità specie in montagna https://t… - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 11/08/2020 09:00 - LAMMA - - repubblica : Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco -