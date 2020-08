Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco (Di martedì 11 agosto 2020) L'anticiclone sub-tropicale sta pian piano conquistando tutto il nostro Paese e comincia a inviare masse d'aria calda direttamente dal deserto del Sahara. Alto tasso di umidità. Coldiretti: in agosto 12 tempeste al giorno da nord a sud fra grandinate, tornado e bombe d'acqua... Leggi su repubblica

Kameel38408204 : RT @repubblica: Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco - csd1909 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per le prossime ore di questo #11agosto. Alcuni #temporali di forte intensità specie in montagna https://t… - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 11/08/2020 09:00 - LAMMA - - repubblica : Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco - cronaca_news : Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Domani il picco -