Occhiali di Gandhi all’asta per migliaia di euro (dopo aver rischiato di essere buttati) (Di martedì 11 agosto 2020) Per tutto lo scorso fine settimana sono rimasti chiusi in una busta, in bilico nella buca di in un’anonima casetta postale di una casa d’aste dell’Inghilterra occidentale. Solo dopo la loro ‘scoperta’ e un’indagine approfondita, gli esperti della East Bristol Auctions si sono resi conto di cosa avessero tra le mani: un paio di Occhiali appartenuti a Gandhi, probabilmente tra i primi mai indossati dal Mahatma, che online hanno già attratto un’offerta di oltre tre volte superiore al suo prezzo base.Un anonimo acquirente, infatti, è già disposto ad acquistarli per 50mila sterline (oltre 55mila euro) rispetto alla loro valutazione di 10mila-15mila sterline (circa 11.000-16.600 euro). E c’è da scommettere che verranno ... Leggi su huffingtonpost

