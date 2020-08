Napoli, Gennaro Gattuso non molla: vuole garanzie sulle clausole per rinnovare (Di martedì 11 agosto 2020) Il rinnovo si fa attendere. Gennaro Gattuso chiede garanzie in merito all’eliminazione delle clausole rescissorie unilaterali che permettono alle parti di risolvere il rapporto entro un termine temporale stabilito dietro il versamento di una penale. Per la fumata bianca si deve aspettare. Il tecnico e Aurelio De Laurentiis si riaggiorneranno dopo l’incontro di Capri. Anche Alfredo Pedullà a detto la sua sulla situazione legata al futuro di Gennaro Gattuso, su Sportitalia: “Il rinnovo deve essere al netto di penali e clausole, cose che a Ringhio non piacciono. C’era un discorso impostato per il 2023 ma le parti si riaggiorneranno, chissà quando. L’importante era dare una serenità al colloquio e che andasse bene a tutti e ... Leggi su calciomercato.napoli

Seventhheavenm : 'Allora San Gennaro gli disse: - Signore vi siete dimenticato di fare Napoli. E il Signore rispose: Gennarì sient m… - Today_it : Scomparso un anno fa, la famiglia lo cerca ma il corpo era all’obitorio fin dal primo giorno - RosaConte20 : Napoli: un anno di ricerche, i familiari lo trovano in obitorio. Gennaro era morto nel giorno della scomparsa… - Notiziedi_it : Napoli: un anno di ricerche, i familiari lo trovano in obitorio. Gennaro era morto nel giorno della scomparsa - zazoomblog : Napoli: un anno di ricerche i familiari lo trovano in obitorio. Gennaro era morto nel giorno della scomparsa -… -