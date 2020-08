Massimo Giletti e la scorta: «Senso di solitudine. Abbiamo colpito nel segno» (Di martedì 11 agosto 2020) In una nuova intervista al Corriere della Sera, Massimo Giletti ha raccontato la sua vita sotto scorta, iniziata due settimane fa in seguito alle minacce, dello scorso maggio, del boss Filippo Graviano dal carcere. «Profonda tristezza. Senso di solitudine», ha spiegato Giletti. «Se il Viminale mi assegna la scorta vuol dire che nel mio programma Abbiamo toccato qualcosa di grave e molto pericoloso. Ma essere un unicum ti espone. Diventi obiettivo. È quello che faccio più fatica ad accettare» Il conduttore del programma Non è l’arena su La7, si riferisce alle puntate dedicate alle scarcerazioni dei boss mafiosi dopo la rivolta in alcune carceri. La trasmissioni, infatti, aveva parlato dei collegamenti ... Leggi su giornalettismo

