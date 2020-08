Luciano Moggi è sicuro: “Maurizio Sarri sapeva già prima della partita contro il Lione di essere fuori” (Di martedì 11 agosto 2020) Luciano Moggi, ex dg di Napoli e Juventus, ha parlato della situazione attuale della Juventus attraverso una intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com. “Sarri? Ho sempre detto che non mi piaceva come allenatore. Prenderlo è stato un errore. Quando si prende un allenatore bisogna conoscerne le caratteristiche. Sarri sapeva già prima della partita contro il Lione di essere fuori. Ogni società fa i suoi programmi e le sue riflessioni. Le riflessioni si fanno quando si vince, in quei momenti si è più lucidi. Il gioco è peggiorato, la difesa è diventata la quinta del campionato e il reparto offensivo è stato il ... Leggi su calciomercato.napoli

