“La regina Elisabetta lascerà il trono nel 2021, ma non a Carlo”: l’indiscrezione (Di martedì 11 agosto 2020) Alla soglia dei 95 anni, la regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono. A dirlo è la biografa reale Angela Levin, secondo la quale la sovrana inglese farebbe un passo indietro nel 2021. Le nuove rivelazioni sul futuro di Elisabetta sono contenute nel documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son. Una notizia più volte circolata in questi ultimi anni, ma che finora non è mai diventata realtà. Che sia la volta buona? Se anche dovesse essere, la regina non opterebbe comunque per la via dell’abdicazione, che potrebbe essere vissuto come un tradimento nei confronti dei sudditi. Ecco quindi perché il principe Carlo potrebbe non diventare mai re. Elisabetta potrebbe infatti fare ricorso ad una legge ... Leggi su tpi

