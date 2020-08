Immobile: «Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Gasperini? Deve avercela con noi» (Di martedì 11 agosto 2020) Il Corriere dello Sport intervista Ciro Immobile. Quest’anno ha vinto la Scarpa d’Oro ed ha uguagliato il record di Higuain con 36 reti in una sola stagione. «Pazzesco, io davanti a Ronaldo e Lewandowski, se rileggo l’albo d’oro al contrario quasi non ci credo: Messi Messi Suàrez Ronaldo Ronaldo Messi Messi Ronaldo Messi. Ho spezzato un incantesimo, interrotto il duetto Leo-Cristiano. Per questo ho ringraziato la squadra, era il minimo che potessi fare». Non si pente dei rigori lasciati calciare ai compagni. «Ho fatto quello che andava fatto. Se non mi fossi comportato così non avrei raggiunto la cifra record. Lo spogliatoio, i suoi equilibri prevalgono sul resto. Sono fili sottilissimi e non devono essere mai spezzati. Il calcio è un gioco collettivo, nel corso di una stagione sono tanti i momenti in cui si ... Leggi su ilnapolista

