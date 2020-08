Hu è il cognome più diffuso a Milano (Di martedì 11 agosto 2020) Agi - E' il cinese Hu il cognome più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Lo comunica l'anagrafe del capoluogo: a metà 2020 la novità più rilevante è che il cognome cinese supera il classico Rossi nella graduatoria femminile e non di poco: 2210 contro 2133. Tra i maschi il sorpasso era già avvenuto Tra i maschi, invece, il sorpasso era avvenuto da tempo e il conto è di 2454 Hu contro 1873 Rossi. Il totale è così di 4664 Hu e 4006 Rossi. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1543 maschi e 1832 femmine, totale 3375), al quarto Ferrari (1506 maschi e 1720 femmine, totale 3226). Leggi su agi

RaiNews : Tra i cognomi più diffusi a Milano c'è una novità: il cinese Hu supera l'italiano Rossi - repubblica : Hu è il cognome più diffuso di Milano, Rossi è solo secondo - Agenzia_Italia : Hu è il cognome più diffuso a Milano - Tengu86 : RT @LalaHu9: Milano, all'anagrafe Hu il cognome più diffuso (già da qualche anno). In Cina non è altrettanto comune (il cognome più diffus… - NETLOR777 : RT @MinutemanItaly: Ok, ci son riusciti, sostituzione etnica, fatta ?? 'Hu è il cognome più diffuso di Milano, Rossi è solo secondo' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : cognome più