Hertz ancora alla prese con la crisi fra vendite auto e ricerca liquidità (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Hertz Global Holdings sta cercando un finanziamento ponte dopo aver chiesto un paio di mesi fa la protezione dalla bancarotta in USA e Canada, facendo ricorso al ben noto Chapter 11, con cui intende rinegoziare il debito con i suoi creditori e saldare le passività attraverso la vendita di auto. E’ quanto riporta l’agenzia Bloomberg, secondo cui l’intenzione di Hertz non era accendere nuovi finanziamenti, ma liquidare i suoi creditori con la vendita di veicoli. Hertz ha già venduto 100mila veicoli fra giugno e luglio e sulla restante flotta dovrà pagare 108 milioni di dollari al mese da luglio alla fine dell’anno da restituire ai creditori. E per questo motivo conta di vendere altre 182mila auto facenti ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Hertz Global Holdings sta cercando un finanziamento ponte dopo aver chiesto un paio di mesi fa la protezione dalla bancarotta in USA e Canada, facendo ricorso al ben noto Chapter 11, con ...

