Grey’s Anatomy 16×16, l’episodio dell’addio ad Alex Karev, in onda su Fox l’11 agosto doppiato in italiano (Di martedì 11 agosto 2020) Grey's Anatomy 16x16, l'episodio dell'addio ad Alex Karev, va in onda su Fox (canale 112 di Sky) martedì 11 agosto, per la prima volta doppiato in italiano. La scorsa primavera, proprio dall'episodio di Grey's Anatomy 16x16, la stagione era stata trasmessa da FoxLife in lingua originale con sottotitoli in italiano, a causa della chiusura degli studi di doppiaggio durante il periodo del lockdown. Ora, grazie alla riprogrammazione dell'intera stagione su Fox, il pubblico potrà rivedere gli episodi doppiati in italiano. Grey's Anatomy 16x16 è l'episodio che spiega che fine ha fatto Alex Karev, scomparso con la scusa di una visita alla madre ... Leggi su optimagazine

