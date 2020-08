Grande, comoda e costosa: pronta la seconda nave quarantena per immigrati (Di martedì 11 agosto 2020) Gli sbarchi non si fermano e purtroppo neppure i contagi tra migranti. Necessaria una nuova nave quarantena. Avrà 293 cabine. Qualche giorno fa, anche se non esplicitamente, il Viminale di fatto ha ammesso il fallimento del governo giallorosso: “A luglio abbiamo raggiunto il picco di sbarchi” – basterebbe questo. Gli sbarchi sono sempre più numerosi, complice il bel tempo. E ormai si differenziano tra loro: ci sono quelli fantasma, quelli camuffati da turisti con tanto di barboncino e quelli con i gommoni. In questo momento così particolare e unico dove il Covid ci ha spezzato le gambe – vedere sbarcare così tante persone fa riflettere. Tutta Italia sta provando a rialzarsi. I bar, i ristoranti, i negozi, il turismo, tutti a fatica stanno tentando di ricominciare. Il ... Leggi su chenews

