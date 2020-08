Gattuso si aspettava che De Laurentiis cedesse sull’eliminazione delle clausole rescissorie dal contratto (Di martedì 11 agosto 2020) Non ci sono firme sul contratto di rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli. Quello di ieri a Capri è stato un incontro cordiale, tra le parti c’è sintonia, ma la firma non è arrivata. Tutto rimandato alla prossima primavera, scrive la Gazzetta dello Sport. “Tra le parti c’è stata sintonia su tutto, mercato compreso, tranne sul discorso penali che il presidente avrebbe voluto inserire nel nuovo accordo. Ed è su questo punto che l’allenatore ha alzato il muro, perché sono condizioni che lui non vuole accettare. In pratica, il summit di Capri è stato un primo incontro per discutere sul progetto futuro e sul contratto da rinnovare e si è concluso con un nulla di fatto, firme non ce ne sono state. Un epilogo che, probabilmente, il tecnico non si ... Leggi su ilnapolista

Gattuso-Napoli, rinnovo ufficiale più avanti. Cilli: "Veretout primo nome. Tre giocatori in partenza"

Tante notizie importanti rivelate dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli. Il club azzurri è pronto a dire addio a tre giocatori e punta Veretout per il centrocampo. Il rinnovo di Rino Gattuso non è ...

Calcio Napoli: punto mercato Adl-Gattuso

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Bilancio della stagione, mercato, primi approcci per il rinnovo del contratto. Questi i temi affrontati da Aurelio de Laurentiis e Rino Gattuso a Capri, nel corso di un verti ...

