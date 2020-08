Fiorentina scatenata: idea Torreira, si tratta con l’Inter per Nainggolan (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, la Fiorentina prova a riorganizzarsi per puntare a migliorare la propria classifica, magari inserendosi nel trenino di squadre in lotta per raggiungere l'Europa League. Per raggiungere un simile obiettivo è necessario migliorare la rosa a disposizione e i viola hanno già le idee chiarissime a riguardo.caption id="attachment 920011" align="alignnone" width="1024" Nainggolan (getty images)/captionCENTROCAMPOIl reparto in cui sono attesi i botti di mercato è il centrocampo. Rocco Commisso, infatti, è pronto a sborsare somme importanti per rinforzare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da "La Nazione" il club toscano starebbe trattando con l'Inter per l'acquisto di Radja Nainggolan, anche se l'affare potrebbe realizzarsi con la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Fiorentina scatenata: idea Torreira, si tratta con l'Inter per Nainggolan - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina scatenata Fiorentina scatenata: idea Torreira, si tratta con l’Inter per Nainggolan ItaSportPress Il primato di Rocco e i nodi da sciogliere per rilanciare la Fiorentina. Centrocampo e attacco le priorità

Commisso è il presidente più ricco del calcio italiano, ma per investire cerca di alzare il fatturato (con centro sportivo e stadio). E sul mercato… Né Agnelli, né Zhang, né il fondo Elliott o Friedki ...

Repubblica - Le big sulle tracce di Castrovilli, la Fiorentina fa muro

Come spiega l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze), la Fiorentina nonostante si sia salvata all'ultima giornata è ancora oggi una formazione con alcuni giocatori di talento ed è per questo ...

Commisso è il presidente più ricco del calcio italiano, ma per investire cerca di alzare il fatturato (con centro sportivo e stadio). E sul mercato… Né Agnelli, né Zhang, né il fondo Elliott o Friedki ...Come spiega l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze), la Fiorentina nonostante si sia salvata all'ultima giornata è ancora oggi una formazione con alcuni giocatori di talento ed è per questo ...