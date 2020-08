“Fai pena”. Gemma Galgani contro Nicola Vivarelli e finisce sotto attacco: per la dama non c’è un attimo di pace (Di martedì 11 agosto 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincorrono e chissà come e quando si incontreranno di nuovo. La coppia uscita due mesi fa da Uomini e Donne infatti continua a tenere alta l’attenzione e lanciare segnali intermittenti che lasciano capire poco o nulla del loro futuro prossimo. Gemma Galgani, secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a tornare in studio a settembre. Mentre sul destino di Nicola per ora non è dato sapere nulla. Quello che resta sono le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani che rispecchia il pensiero di tanti fan del programma convinti che Gemma Galgani non sia intenzionata a trovare, almeno per ora, il vero amore. In questa calda estate 2020 Gemma ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : “Fai pena”. Gemma Galgani contro Nicola Vivarelli e finisce sotto attacco: per la dama non c’è un attimo di pace -… - Pinucci63757977 : @Gianni81979496 @AlvisiConci Repubblica ha pubblicato una soffiata dell' Inps come ha ammesso lo stesso Tridico ca… - PaginaPrimo : @AndreaRomano9 @ilfoglio_it @pdnetwork @Deputatipd @BRiformista Fai pena Siete solo delle sanguisughe attaccate alle poltrone - sclerocomepochi : stai sanguinando stella? Non fai pena a NESSUNO - FioreFioretta : @rubio_chef Fai pena pagliaccio. Non sei NIENTE e nessuno. -