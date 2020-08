Duello Ospina-Meret, in termini di minutaggio in campo, in stagione, vince il friulano (Di martedì 11 agosto 2020) Il Corriere dello Sport fa il calcolo del minutaggio dei due portieri del Napoli, Alex Meret e David Ospina. Alla fine, nonostante la preferenza di Gattuso per il colombiano, a spuntarla, in termini di lunghezza della presenza in campo, è stato il giovane friulano. “E alla fine dei giochi l’ha spuntata sia pur di poco il più giovane. Almeno a conti fatti (leggasi minutaggio e presenze): ovvero, 2580’ per Alex Meret, e 2010’ per David Ospina. Il che sta a significare che per i due portieri azzurri c’è stata una pressoché equa spartizione dei compiti. E a ben vedere quelle 6 presenze in più dell’italiano (29 a 23) derivano anche da qualche intoppo di troppo per il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Duello Ospina-Meret, in termini di minutaggio in campo, in stagione, vince il friulano Sul CorSport. La bilancia pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Duello Ospina CM.com – Incontro ADL-Gattuso, nel confronto anche la situazione Meret-Ospina: le ultime MondoNapoli Barça-Napoli 3-1, le pagelle: Koulibaly il peggiore, Callejon mai in partita. Non bastano Insigne ed i cambi

Ospina 5,5 - Può fare poco sul primo gol e sul rigore, forse poteva arrivarci sul secondo. Non ha particolari responsabilità, ma manca il grande intervento per essere decisivo per la squadra. Di Loren ...

Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote: Leo Messi, la stella del match

Duello bollente che si accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Barcellona Napoli è certo quello che vedrà protagonisti i due numeri 1, chiamati oggi alla grave responsabilità di chiudere ...

Ospina 5,5 - Può fare poco sul primo gol e sul rigore, forse poteva arrivarci sul secondo. Non ha particolari responsabilità, ma manca il grande intervento per essere decisivo per la squadra. Di Loren ...Duello bollente che si accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Barcellona Napoli è certo quello che vedrà protagonisti i due numeri 1, chiamati oggi alla grave responsabilità di chiudere ...