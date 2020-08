Come Sorelle 2: Si Farà la Seconda Stagione? (Di martedì 11 agosto 2020) Come Sorelle 2: i fan della fiction vorrebbero vedere una Seconda Stagione, che però al momento non è stata registrata. Ecco se è prevista e che cosa sappiamo. Come Sorelle è la fiction turca che in origine si sarebbe dovuta chiamare Sisterhood. Il suo nome originale è Sevgili Geçmis e, andando in onda su Canale 5, ha immediatamente riscosso il favore del pubblico ed anche molto successo. Presto i telespettatori vedranno l’ultima puntata della fiction ed è giusto perciò chiedersi se ci sarà una Seconda Stagione. Ecco cosa si sa in merito. Come Sorelle 2: improbabile una Seconda Stagione! Come ... Leggi su uominiedonnenews

skeletalwingss : @SUGASWHALIEN Mi sembra brutto, cioè non è che non sono gentili ma a volte essendo sorelle ed essendo una già dipen… - skeletalwingss : @SUGASWHALIEN Io mi trovo bene, ma al di là di alcune cose che mi piacciono poco, boh lavoro con queste due ragazze… - NatereF : #reazioneacatena qualcuno sa se stasera 'Sorelle' su RAI1 durerà 4 ore come la scorsa settimana (2 appuntamenti ins… - alessiapassare1 : Non solo dobbiamo aspettare il 17 agosto per vedere la 16 puntata (in sub ita), in italia non ricordo che numero è,… - dumurin : @CorneliaHale94 Boom il ritorno di Windstorm, speriamo diano il 4. Come Sorelle deve proseguire al mercoledì, possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Sorelle Come sorelle-anticipazioni sesta puntata venerdì 14 agosto: cambio programmazione (Canale5) MAM-e Sorelle/ Anticipazioni 11 agosto: chi è il padre di Giulio? (replica)

SORELLE, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI? Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 11 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Sorelle, in replica. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anti ...

Loretta Goggi fa una rivelazione sul marito: “Ci stavamo antipatici”

Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Loretta Goggi, da settembre ancora una volta in giuria a Tale e Quale Show. In attesa ...

SORELLE, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI? Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 11 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Sorelle, in replica. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anti ...Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Loretta Goggi, da settembre ancora una volta in giuria a Tale e Quale Show. In attesa ...