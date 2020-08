"Come ha fatto a farsi sposare in pochi mesi". Parla l'amico di Harry, l'inquietante verità su Meghan Markle: ora si capisce tutto (Di martedì 11 agosto 2020) Al centro dell'attenzione c'è sempre la famiglia reale inglese, e chi da quella famiglia di fatto è fuggito: il principe Harry e la moglie, Meghan Markle. E ora, a Parlare di loro due, è un amico di Harry, una fonte che ha voluto rimanere anonima, e che ha spiegato ai tabloid britannici le ragioni che avrebbero spinto il principino a sposare in fretta e furia la Markle. Una decisione dovuta al fatto che Harry "voleva avere al suo fianco una donna abituata a stare sotto ai riflettori e abituata alla fama". La fonte anonima aggiunge che Harry aveva sempre avuto dei problemi con le sue ex più note, che non tolleravano il fatto di essere sempre ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : @V4l3g Non ho partita iva e quindi non so i criteri ma se si poteva fare è 'colpa' del decreto del governo non di c… - GiovanniToti : Come si è potuto permettere che dei #parlamentari che guadagnano 12mila euro al mese ricevessero anche il bonus cov… - giomalago : Ci hai fatto emozionare e gioire, tuffandoti nella storia e scrivendo una favola per sempre legata ai 5 cerchi olim… - Roberto11753199 : @fenice_risorta Vorrei chiedergli come ha fatto a farli entrare nelle 'casse aziendali'. Ha battuto scontrino? - tacianziparla : RT @umbratiIis: Come mai il volto del poliziotto è censurato mentre quello del ragazzo no? @fattoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Come fatto Apple ha fatto causa a un app che ha come logo una pera Wired.it Meghan Markle demolita dall'amico di Harry: "Come ha fatto a farsi sposare in pochi mesi". Inquietante: ora si capisce tutto

Al centro dell'attenzione c'è sempre la famiglia reale inglese, e chi da quella famiglia di fatto è fuggito: il principe Harry e la moglie, Meghan Markle. E ora, a parlare di loro due, è un amico di H ...

Cuneo, come aiutare l’Etiopia a superare "l'annus horribilis" di Covid-19, locuste e carestia

Gli etiopi sono abituati alle difficoltà e alle emergenze, spesso sono la quotidianità. Ma gli anziani dei villaggi non hanno memoria di una situazione simile: carestia, siccità, invasione delle locus ...

Al centro dell'attenzione c'è sempre la famiglia reale inglese, e chi da quella famiglia di fatto è fuggito: il principe Harry e la moglie, Meghan Markle. E ora, a parlare di loro due, è un amico di H ...Gli etiopi sono abituati alle difficoltà e alle emergenze, spesso sono la quotidianità. Ma gli anziani dei villaggi non hanno memoria di una situazione simile: carestia, siccità, invasione delle locus ...