Centrifuga: guida all’acquisto per ottimi centrifugati (Di martedì 11 agosto 2020) La Centrifuga è un elettrodomestico che consente di preparare gustose e salutari bevande, a base di frutta e verdura. Il Centrifugatore sfrutta la cosiddetta forza Centrifuga che consente di sminuzzare gli alimenti inseriti all’interno, separando la polpa dal succo, ottenendo così un Centrifugato privo di grumi. La polpa viene raccolta dentro l’apposito filtro e può essere riutilizzata per altre ricette. I Centrifugati di frutta sono l’ideale per chi vuole condurre uno stile di vita sano e mantenersi in forma senza fatica. Possono essere consumati a colazione e a merenda oppure, nel caso dei Centrifugati di verdure, possono sostituire un pasto. In questo articolo, vi forniamo una guida completa per l’acquisto della ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Centrifuga guida 41 migliori Spremiagrumi nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi