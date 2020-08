Carabiniere pestato: calci, pugni e sgabello in testa, presi gli ultimi due aggressori (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Sono stati arrestati gli ultimi due componenti della gang che lo scorso sabato primo agosto ha pestato e ridotto in gravi condizioni un Carabiniere libero dal servizio a Castellammare di Stabia, comune in provincia di Napoli. Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere – emesse dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso – hanno proceduto all’arresto di due pregiudicati stabiesi ritenuti responsabili dei reati di violenza aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni personali pluriaggravate ai danni dell’appuntato scelto dei carabinieri, Giovanni ... Leggi su anteprima24

