Birdman: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 11 agosto 2020) Nel 2014 usciva nei Cinema il film comico Birdman, diretto da Regista Alejandro G. Iñárritu. Un’ex stella del cinema in cerca di una nuova ondata di notorietà sceglie di allestire una commedia a Broadway. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 4 Premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello. Leggi anche: A casa con i suoi, la commedia con la Parker e McConaughey Birdman: Film Dopo il quasi fallimento con Biutiful, capolavoro poco apprezzato dal grande pubblico, il regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu si cimenta con la commedia, benché agrodolce e in alcuni tratti quasi nera. Il film punta l’obiettivo sulla ricerca di fama a tutti i costi, e sopratutto per chi è stato un ex stella del palcoscenico non è facile tornare nell’anonimato. Si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

LongTakeIt : #InherentVice di #PaulThomasAnderson, #Birdman di #AlejandroGonzalesInarritu, #IlSecondoTragicoFantozzi con… -