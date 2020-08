Bielorussia, i dubbi sulla fuga della rivale di Timoshenko: “Minacciata e costretta a scappare” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – “Svetlana Tikhanovskaya, prima di lasciare il Paese, ha registrato i suoi video messaggi in condizioni di fortissima pressione: suo marito e’ in carcere da fine maggio e da quando e’ stato arrestato e’ dimagrito moltissimo”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire Ekaterina Ziuziuk, portavoce dell’Associazione Bielorussi in Italia. Il commento giunge dopo la decisione della principale avversaria di Lukashenko di lasciare il Paese. Leggi su dire

A Minsk, la capitale della Bielorussia, per la seconda notte consecutiva ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti che protestano contro i risultati delle elezioni presidenziali di domenic ...

Bielorussia: Commissione Ue, ragionevoli dubbi sui risultati delle elezioni presidenziali

Bruxelles, 11 ago 12:58 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha dei ragionevoli dubbi sui risultati ufficiali delle elezioni presidenziali bielorusse svoltesi domenica 9 agosto. Lo ha detto oggi ...

