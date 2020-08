Atalanta, Gasperini a Sky: «L’adrenalina cresce. Dispiace per Juventus e Napoli» (Di martedì 11 agosto 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg. ADRENALINA – «C’è sempre maggiore adrenalina man mano che si avvicina la partita. Il Da Luz è uno stadio straordinario, non c’eravamo mai stati, peccato non ci sia il pubblico». Juventus E Napoli – «Dispiace per Juventus e Napoli. Pensavo che i bianconeri ce la facessero. Gli azzurri invece sono stati brani ma non ce l’hanno fatto». PSG – «Il Psg è una grande squadra. In Francia domina da anni, sia in coppa che ... Leggi su calcionews24

