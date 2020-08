A Wuhan torna la movida, si vive come se non ci fosse un domani (Di martedì 11 agosto 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Milano, 11 ago. (askanews) - Si balla senza più inibizioni a una festa tecno come se non ci fosse un domani. Via le mascherine: a Wuhan è tornata la movida. Discoteche piene, bancarelle per strada pre ...Wuhan, la capitale della provincia di Hubei e la città più grande della Cina centrale, è dove la pandemia di quello che oggi chiamiamo Covid-19 è cominciata nel dicembre del 2019. Il “ground zero” del ...