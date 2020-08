Xbox Series S verrà svelata alla Gamescom 2020? (Di lunedì 10 agosto 2020) In quest'ultimo periodo si sta sentendo parlare spesso di Xbox Series S o Lockhart, l'alternativa low cost ad Xbox Series X che deve ancora essere annunciata ufficialmente da Microsoft. Poche ore fa abbiamo riportato la notizia di un vero e proprio riferimento a Lockhart sulla scatola di un controller; ebbene ora, Jeff Grubb di Venture Beat, ha condiviso su Twitter nuovi dettagli.Secondo quanto riportato dal giornalista, i fan dovranno aspettarsi ulteriori notizie tra circa tre settimane. Facendo un rapido calcolo, la finestra indicata da Grubb coincide con la Gamescom, l'evento annuale che si tiene a Colonia. Quest'anno la Gamescom si terrà in via del tutto digitale in seguito alle disposizioni anti COVID-19, ed è probabile che Microsoft decida quindi di annunciarla ... Leggi su eurogamer

