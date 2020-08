Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 16:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è stata siglata il 30 luglio la prima Trance da un miliardo di 2 complessivi di finanziamenti per la sanità italiana il prestito finanziaria 3509 in posti letto per la terapia intensiva 4225 insieme intensiva strutture mobili per 300 posti di terapia intensiva ristrutturazione d651 pronto soccorso forniture mediche attrezzature sanitarie mezzi di trasporto sanitario personale aggiuntivo anche tempo per 9600 unità per la ripresa dell’Italia sono stati già mobilitati 6,5 miliardi di euro coronavirus e questa mattina arriveremo a 20 milioni di casi e 750000 morti dietro questi numeri c’è un grandissimo dolore una grandissima sofferenza ma c’è anche la speranza di ribaltare la situazione non è mai troppo tardi ha detto ... Leggi su romadailynews

Nvidia GeForce RTX 3080 SUPER potrebbe arrivare in due versioni con 10 e 20GB di memoria video

Stando a quanto trapelato finora, la Nvidia GeForce RTX 3080 SUPER potrebbe arrivare in due versioni: una con 10 e l'altra con 20GB di VRAM. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 10/08/2020 Stando alle ulti ...

Mafia, Massimo Giletti sotto scorta dopo minacce da boss Graviano

La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila e rimbalzata in rete, è stata confermata dallo stesso giornalista, conduttore di Non è l'Arena su La7, al sito del Corriere della Sera: "Sono molto ...

