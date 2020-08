Tutti i focolai attualmente presenti in Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) La stagione turistica è nel vivo, i cittadini Italiani si stanno spostando tra le regioni, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Il tutto con una soglia d’attenzione rispetto al contagio da coronavirus più bassa che nei mesi scorsi. Ciò ha portato alla definizione di diversi focolai in Italia: casi di importazione, come quelli legati ai migranti ma anche ai turisti che rientrano nel nostro Paese dopo essere stati in vacanza all’estero, ma anche casi sviluppatisi in maniera autoctona. Da nord a sud, quasi nessuna regione Italiana è immune dalla diffusione del virus che, mai come in questo periodo, sembra essere più omogenea. LEGGI ANCHE > Speranza ai giovani: «Ne stiamo vedendo di Tutti i colori, i giovani sono il primo veicolo di ... Leggi su giornalettismo

