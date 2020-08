Roma, Karsdorp in ansia per il figlio: massimo riserbo da parte della società (Di lunedì 10 agosto 2020) Rick Karsdorp ha trascorso momenti di paura a causa di questioni al di fuori del calcio. Infatti, il figlio piccolo del terzino destro della Roma, tornato dal prestito al Feyenoord, è stato ricoverato all’ospedale Bambin Gesù per problemi di salute. La società giallorossa ha sostenuto il proprio tesserato e ha avuto il massimo riserbo evitando speculazioni e fughe di notizie. Ora il bambino sta meglio e il calciatore e la compagna possono tirare un sospiro di sollievo. Leggi su sportface

Lopez92Paul : RT @ilRomanistaweb: ?? Suo figlio Kylian era da settimane ricoverato all'ospedale Bambin Gesù. Massimo riserbo e sostegno da parte della Rom… - sportface2016 : #ASRoma, momenti di paura per Rick #Karsdorp: il figlio piccolo è stato ricoverato al Bambin Gesù. La società ha g… - Nic01a77 : Ma solo io credo che sarebbe il caso di dare una possibilità a #Karsdorp, almeno come elemento della rosa. Secondo… - stirone99 : RT @ilRomanistaweb: ?? Suo figlio Kylian era da settimane ricoverato all'ospedale Bambin Gesù. Massimo riserbo e sostegno da parte della Rom… - ilRomanistaweb : ?? Suo figlio Kylian era da settimane ricoverato all'ospedale Bambin Gesù. Massimo riserbo e sostegno da parte della… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Karsdorp Da Florenzi a Karsdorp e Olsen: la Roma dei prestiti si allena a Trigoria Corriere dello Sport Karsdorp resta a Roma in ansia per il piccolo Kylian: che affetto dai giallorossi

Si è allenato a Roma nei giorni scorsi con i giocatori ritornati dai prestiti. Ma Rick Karsdorp è rimasto nella Capitale anche per altri motivi, ben più seri. Sua moglie Astrid (olandese, ma di origin ...

Dall'Olanda, su Karsdorp ben sette pretendenti tra cui anche Napoli e Atalanta

L'esperienza di Rick Karsdorp alla Roma non ha certo regalato gioie ai tifosi. A portare a Trigoria il terzino destro ci aveva pensato Monchi, il direttore sportivo che al Siviglia aveva fatto vedere ...

Si è allenato a Roma nei giorni scorsi con i giocatori ritornati dai prestiti. Ma Rick Karsdorp è rimasto nella Capitale anche per altri motivi, ben più seri. Sua moglie Astrid (olandese, ma di origin ...L'esperienza di Rick Karsdorp alla Roma non ha certo regalato gioie ai tifosi. A portare a Trigoria il terzino destro ci aveva pensato Monchi, il direttore sportivo che al Siviglia aveva fatto vedere ...