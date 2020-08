Roma, accoltellato al collo mentre versa soldi al bancomat (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 43 anni, italiano, è stato sorpreso alle spalle da un rapinatore, da solo secondo alcuni testimoni, mentre versava dei soldi allo sportello bancomat dell'istituto San Paolo al civico 917 di via Cassia, altezza Grotta Rossa. Prima minacciato, è stato poi ferito con un coltello da cucina abbandonato sul posto dal bandito, dileguatosi senza portar via nulla. E' successo ieri mattina, intorno alle 12.30. La vittima, non in gravi condizioni, è stata portata all'ospedale San Pietro. I poliziotti, che lavorano sulle tracce del rapinatore insieme alla Scientifica, stanno visionando le telecamere non solo filiale ma anche dei negozi vicini mentre è già stata sequestrata l'arma. Leggi su iltempo

Adnkronos : #Roma, accoltellato al collo mentre versa soldi al bancomat - romatoday : roma Lite finisce nel sangue: 19enne accoltellato più volte da un coetaneo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma accoltellato Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne RomaToday Roma, accoltellato al collo mentre versa soldi al bancomat

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 43 anni, italiano, è stato sorpreso alle spalle da un rapinatore, da solo secondo alcuni testimoni, mentre versava dei soldi allo sportello bancomat ...

Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne

Paura ad un bancomat di via Cassia dove un uomo è stato accoltellato al collo mentre stava versando denaro in banca. Vittima un cittadino italiano di 44 anni preso di mira nella mattinata di domenica ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 43 anni, italiano, è stato sorpreso alle spalle da un rapinatore, da solo secondo alcuni testimoni, mentre versava dei soldi allo sportello bancomat ...Paura ad un bancomat di via Cassia dove un uomo è stato accoltellato al collo mentre stava versando denaro in banca. Vittima un cittadino italiano di 44 anni preso di mira nella mattinata di domenica ...