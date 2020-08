Rinnovo Gattuso: contratto fino al 2023 (Di lunedì 10 agosto 2020) La notizia che tutti i tifosi del Napoli attendevano è finalmente arrivata. Il Rinnovo di Gattuso verrà ufficializzato dal club partenopeo nelle prossime ore. Decisivo l’incontro di questa mattina a Capri tra l’ex allenatore rossonero e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Rinnovo Gattuso: durata, cifre e clausole Il Rinnovo legherà Gattuso ai colori partenopei fino al 2023. Il tecnico aveva ancora un anno di contratto ma i risultati ottenuti hanno convinto De Laurentiis a dare piena fiducia al tecnico calabrese. In meno di sei mesi, Gattuso ha già conquistato un trofeo per il Napoli battendo la Juventus in finale di coppa Italia. Trofeo che mancava nelle ... Leggi su sport.periodicodaily

